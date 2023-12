Keine Geschenke! So feiert Mario Adorf Weihnachten

Französisches Weihnachten kommt dem Darsteller mehr entgegen als deutsches. «In Deutschland wird der Advent und die Weihnachtszeit gross zelebriert, in Frankreich geht es an diesen Tagen weniger um Tradition, sondern eher um ein schönes Essen mit lieben Menschen». Das komme dem in Zürich geborenen Sohn einer Deutschen und eines Italieners mehr entgegen.