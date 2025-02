Keine Hochzeit in Las Vegas: Nino de Angelo verrät neue Pläne

Eigentlich wollte der Schlagersänger seiner Lebensgefährtin Simone Lux in Las Vegas das Jawort geben. Doch daraus wird nun nichts mehr. «Eine Hochzeit in Las Vegas steht nicht mehr auf dem Plan», sagte er im Interview mit «t–online». Das sei zu kompliziert und der Sänger könnte seine Eltern an diesem grossen Tag nicht bei sich haben. Wo genau er seiner Simone stattdessen das Jawort geben will, weiss er zwar noch nicht. Aber: «Auf jeden Fall wird es zu 99,9 Prozent dieses Jahr passieren.»