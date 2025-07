«Keine Konkurrenz»: Stefan Mross tritt bei Kiwi im «Fernsehgarten» auf

Die Spezial–Ausgabe zur Wiesn zeigt das ZDF am 28. September. Dann endet die «ZDF–Fernsehgarten»–Saison, die Anfang Mai begonnen hat und am kommenden Sonntag mit einer Mallorca–Ausgabe aufwartet. «Immer wieder sonntags» geht ebenfalls am 27. Juli das nächste Mal auf Sendung. Die Saison endet dann am 31. August.