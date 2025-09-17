Keine Lust auf das Dirndl? So werden Lederhosen zum Hingucker

Lange Zeit griffen die meisten Frauen bei ihrem Oktoberfest–Besuch zum Dirndl. Doch das hat sich mittlerweile gewandelt: Immer mehr Damen tragen Lederhosen. Was früher den Männern vorbehalten war, wird heute selbstbewusst und stilvoll neu interpretiert.
Klassische Looks
Wer es klassisch mag, kombiniert die Lederhose mit einer Trachtenbluse. Braune Kniebund–Lederhosen passen etwa zu einer bestickten Bluse in Weiss mit Puffärmeln und einem hellen Mieder. Beige Lederhosen lassen sich mit dunkleren Farben wie Navy oder Rot tragen. Stimmig wirken auch braun– oder blau–weiss karierte Blusen zur Hose. Haferl– oder Trachtenschuhe und Wollsocken machen den traditionellen Look komplett.
Ein weiterer Klassiker ist der Janker: In gedeckten Farben wie Dunkelgrün, Grau oder Anthrazit passt er perfekt zur Lederhose. Getragen über Bluse, Wollpulli oder Spitzentop, verleiht er dem Outfit eine klassische Note. Accessoires wie Kniestrümpfe oder ein Charivari ergänzen die Kombination.
Lederhosen modern gestylt
Besonders feminin wirken kurze Lederhosen, wenn sie mit einer verspielten Bluse kombiniert werden – etwa mit Lochstickerei und kurzen Ärmeln oder in einem zarten Pastellton. Absatz–Stiefeletten oder Pumps sorgen für Eleganz. Ein Flechtkranz, französischer Zopf oder Dutt und eine Umhängetasche machen das Wiesn–Outfit perfekt.
Mehr Mut und Modegespür erfordert eine Lederhose in Rosé, Dunkelgrün oder Bordeaux. Um die Farbe hervorzuheben, bleibt das Oberteil bewusst schlicht. Dezenter Schmuck wie Ohrstecker und eine Halskette sehen elegant dazu aus, ohne von der Hose abzulenken. Schlichte Ballerinas oder nudefarbene Pumps runden das Styling ab.