Keine Maskenpflicht mehr bei Flugreisen ab dem 16. Mai

Europäische Agentur für Flugsicherheit passt sich der aktuellen Lage der Pandemie an

Mit der Abschaffung der Maskenpflicht wolle man sich der aktuellen Lage der Pandemie anpassen, heisst es in dem Statement. Dazu zähle die aktuell hohe Impfquote und die sich allgemein in der Bevölkerung ausbreitende Immunität gegen das Coronavirus. «Von nächster Woche an werden Masken in allen Fällen des Flugverkehrs nicht mehr verpflichtend sein, weitgehend übereinstimmend mit den sich ändernden Anforderungen für den öffentlichen Verkehr von nationalen Behörden in ganz Europa», erklärt EASA-Geschäftsführer Patrick Ky.