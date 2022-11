Keine Nähe mehr? Wie man eine Freundschaft richtig beendet

Wie gehe ich vor, wenn ich feststelle, dass mir noch immer viel an der Freundschaft liegt, mich aber einiges am Verhalten meiner Freundin oder meinem Freund stört?

Böttger: Wenn ich eine Lösung dafür finden möchte, dass es besser wird, dann sollte ich mir vorab Folgendes überlegen: Was wünsche ich mir konkret an Verhaltensänderungen? Also, was wäre eine positive Entwicklung für mich? Und was ist mein eigener Anteil daran, dass es wieder besser wird? Gibt es da Vorschläge oder Zugeständnisse, die ich machen kann? Mit dieser Vorbereitung kann der Austausch konstruktiv werden. Im Gespräch selbst ist es hilfreich, Ich-Botschaften zu formulieren, damit mein Gegenüber auch die Möglichkeit hat, entspannt zuzuhören und sich nicht in die Ecke gedrängt fühlt. Das kann so klingen: «Mir ist aufgefallen, dass sich unser Kontakt verändert hat und ich würde mir wünschen, wieder mehr davon zu erfahren, wie es dir eigentlich geht» oder «Es belastet mich, dass wir nicht mehr so oft Kontakt haben und ich würde mir wünschen, dass du mich öfters anrufst.» Natürlich kann auch genau das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht fühle ich mich unter Druck gesetzt und wünsche mir mehr Verständnis, dass wir uns nicht mehr so oft austauschen. Wichtig finde ich es ausserdem, der Freundin zu erklären, weshalb ich dieses Gespräch überhaupt suche. Das kann beispielsweise so klingen: «Ich weiss, dass es jetzt irgendwie unangenehm ist, hier dieses Gespräch zu führen, aber ich mache das, weil mir unsere Freundschaft so am Herzen liegt und ich mir um die Qualität unserer Freundschaft tatsächlich Gedanken mache.» Dadurch wird die Situation für mein Gegenüber noch besser eingeordnet und die vermeintliche Kritik kann als Wertschätzung gehört werden.