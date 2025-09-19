Keine neue Staffel von «The Biggest Loser» im nächsten Jahr

Christine Theiss moderiert seit der vierten Staffel

«The Biggest Loser» startete im Jahr 2009 im deutschen Fernsehen, damals noch mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) als Moderatorin und beim Sat.1–Schwestersender ProSieben. In der zweiten und dritten Staffel übernahm dann die Ex–Boxerin Regina Halmich (49) und der Sender Kabel eins. Vor der vierten Staffel wechselte das Format zu Sat.1 und Kickboxerin Christine Theiss (39) moderierte seitdem ununterbrochen die Show – seit 2024 im Doppelpack mit Ramin Abtin (53). Der Name wurde 2022 in «Leben leicht gemacht – The Biggest Loser» umbenannt, seit 2025 heisst die Show jedoch wieder «The Biggest Loser».