Keine Oscarnominierung? Lady Gaga und weitere Stars gehen leer aus

Als bester Film sind «Belfast», «CODA», «Don't Look Up», «Drive My Car», «Dune», «King Richard», «Licorice Pizza», «Nightmare Alley», «The Power of the Dog» und «West Side Story» nominiert. Dass ein unglaublich erfolgreicher Streifen wie «Spider-Man: No Way Home» jedoch in der Königskategorie keine Beachtung findet, dürfte manchem sauer aufstossen. Das Action-Abenteuer hat nur die Chance auf einen Oscar für die besten «Visual Effects».