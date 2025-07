Keine «Provokation»: Harry Styles verkauft Vibrator und Gleitgel

Wer den Vibrator in Deutschland bestellen möchte, hat vorerst nicht die Gelegenheit dazu. Beide Produkte werden derzeit noch als «Demnächst erhältlich» gelistet. Zu sehen ist aber bereits, dass das Gleitgel 25 US–Dollar kosten soll, während der Preis des Vibrators bei 68 US–Dollar liegt. Auch soll zumindest anfangs bei letzterem nur ein Versand in die USA und nach Grossbritannien erfolgen. Man wolle jedoch «so schnell wie möglich» für eine Verfügbarkeit in weiteren Ländern sorgen, steht im Shop der Marke.