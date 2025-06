Keine Rente: Steven Spielberg will sich «niemals zur Ruhe zu setzen»

Steven Spielberg denkt nicht an die Rente

Zahlreiche Hollywoodstars waren bei der Einweihung des neuen, luxuriösen Kinosaals anwesend, der Raum für 250 Zuschauer bietet, die auf grünen Samtstühlen Platz nehmen können. So erwiesen etwa John Travolta, Vin Diesel, Colman Domingo und Jeff Goldblum sowie die oscarprämierten «Everything Everywhere All at Once»–Regisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan Spielberg die Ehre. Vor der versammelten Hollywood–Prominenz sagte der Meisterregisseur in einer Rede wörtlich: «Ich mache eine Menge Filme und habe nicht vor, mich jemals zur Ruhe zu setzen.»