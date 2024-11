Keine Staatsbesuche: Buckingham-Palast schliesst seine Tore

Renovierung seit 2017

Die Renovierung hat bereits im Jahr 2017 begonnen. Zu den Sanierungen gehören Sanitäranlagen, Rohre, Leitungen und die Heizung, da diese teilweise noch aus den 1940er und 1950er Jahren stammen. Die Renovierungsarbeiten am Ostflügel begannen 2018 und wurden dieses Jahr beendet. Im Sommer wurden Räume erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darunter auch das berühmte Balkonzimmer. In den kommenden drei Jahren sollen die Arbeiten am Westflügel sowie an den Nord– und Südflügeln abgeschlossen werden, heisst es. Dem Bericht der «Daily Mail» zufolge sollen die Bauarbeiten während der Sommermonate pausieren, damit Touristen die prunkvollen Räumlichkeiten besichtigen können.