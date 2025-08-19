Keine Trennung: Kylie Jenner besucht Timothée Chalamet in Budapest

Seit 2023 ein Paar

Kylie Jenner und Timothée Chalamet sollen seit Frühjahr 2023 ein Paar sein und hielten ihre Beziehung über Monate privat. Erste öffentliche Auftritte hatten sie bei einem Beyoncé–Konzert im September und bei den US Open im Oktober desselben Jahres. 2024 begleitete Jenner Chalamet zu den Golden Globes, 2025 zu den Oscars und seitdem immer wieder zu Preisverleihungen, Basketballspielen und anderen Events. Ab Ende Juni wurde es allerdings ruhig um das Paar – bis jetzt.