Keine Unterstützung für Welt-Aids-Tag: Madonna greift Donald Trump an

«Ich wette, er hat nie zugesehen, wie sein bester Freund an Aids stirbt»

In ihrem Post wurde Madonna auch persönlich. In Bezug auf Donald Trump (79) schrieb sie: «Ich wette, er hat nie zugesehen, wie sein bester Freund an Aids stirbt, seine Hand gehalten und das Blut aus seinem Gesicht weichen sehen, als er im Alter von 23 Jahren seinen letzten Atemzug nahm.» Die Liste von Leuten, «die ich kannte, liebte und an Aids verlor», sei sehr lang. Madonna werde deshalb nie aufhören, sich für den Welt–Aids–Tag einzusetzen.