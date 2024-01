Keine Vormundschaft über ihren Sohn: Cher verliert vor Gericht

Niederlage für Cher (77): Eine Richterin hat US–Medienberichten zufolge abgelehnt, ihren erwachsenen Sohn unter vorübergehende Vormundschaft zu stellen. Die Sängerin und Schauspielerin hatte dies demnach beantragt, weil sie befürchtet, dass die hohen Auszahlungen an Elijah Blue Allman (47) aus dem Treuhandfonds seines verstorbenen Vaters, des Musikers Gregg Allman (1947–2017), ihn in Gefahr bringen. Der 47–Jährige hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen.