«Keine Wort als Antwort»: Anthony Hopkins über Verhältnis zu Tochter

«Ich könnte Groll über die Vergangenheit hegen, aber das ist der Tod. Du lebst nicht», sagt Hopkins der «New York Times». Seine Philosophie: Man müsse akzeptieren, dass Menschen unvollkommen sind. «Wir sind keine Heiligen. Wir sind alle Sünder und Heilige oder was auch immer wir sind. Wir tun unser Bestes.»