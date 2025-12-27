Keine Zeit für gesunde Ernährung? Oli.P verrät seine Tricks

Sie sind oft beruflich unterwegs und stehen regelmässig auf der Bühne. Wie lässt sich veganes Meal Prep in einen vollen Terminkalender integrieren?

Oli.P: Das ist für jedermann machbar. Ich bin mindestens 100 Tage im Jahr nicht zu Hause, spiele Konzerte und schlafe in Hotels, da kann man nicht jeden Tag frisch kochen. Der Trick ist, an den Tagen zu Hause einfach die Portionen zu vergrössern und den Rest am nächsten Tag mitzunehmen. Fürs Auto gibt es Kühlakkus oder sogar kleine Kühlschränke zum Anschliessen. Wenn man den Aufwand betreiben möchte, kann man sogar mit einer kleinen Kochplatte reisen. Für mich kann der Aufwand gar nicht zu gross sein, wenn ich dafür am Ende des Tages Essen habe, das mir Energie bringt und bei dem ich genau weiss, was drin ist.