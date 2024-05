Keine Zwiebelfahne? Diese skurrilen Regeln herrschen bei der Met Gala

Am 6. Mai dreht sich in New York alles um das Thema Fashion. Die Met Gala findet wieder statt, dieses Jahr unter dem Motto «The Garden of Time» (zu Deutsch: Der Garten der Zeit), das von der gleichnamigen Science–Fiction–Kurzgeschichte von J.G. Ballard aus dem Jahr 1962 inspiriert ist. Erwartet werden sinnliche Kreationen, die Mode als emotionale Kunstform repräsentieren. Während den Stars bei der Gestaltung ihrer Outfits insgesamt dennoch recht viel Freiheit gelassen wird, herrschen bei der Met Gala einige skurrile Regeln in Sachen Knigge, Essen und Sitzordnung.