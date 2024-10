«Keinen Puls mehr»: Al Pacino hatte Nahtoderfahrung während Corona

Nahtoderfahrung ohne «weisses Licht»

Die Nahtoderfahrung habe Al Pacino nun eine neue Perspektive auf das Sterben gegeben. Zuvor habe er nie über ein Leben nach dem Tod nachgedacht. «Aber Sie kennen ja Schauspieler: Es hört sich gut an, wenn man sagt, ich bin einmal gestorben. Was ist, wenn danach nichts mehr kommt?», so der «Scarface»–Star. Er habe jedenfalls «kein weisses Licht oder so etwas gesehen. Da ist nichts.»