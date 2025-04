«Keiner hat eine Ahnung»: Jason Isaacs über «White Lotus»-Zoffgerüchte

«Zusammen in einem kleinen Dampfkochtopf»

Jason Isaacs räumte aber ein, dass am Set der Hitserie in Thailand nicht immer alles eitel Sonnenschein war. Alle Beteiligten waren schliesslich «zusammen in einem kleinen Dampfkochtopf». «Es war wahnsinnig heiss und es gab all die normalen sozialen Spannungen, die es überall gibt», sagte der Brite. «Wie überall, wo man im Sommer hingeht, gibt es Freundschaften, Romanzen, Streit, Cliquen, die sich bilden und wieder auflösen und so weiter», betonte der «Harry Potter»–Star.