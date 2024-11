Keira Knightley erlitt Trauma nach Magersucht-Spekulationen

«Es wurde alles gelöscht, aber dann passieren einige Dinge und ich habe plötzlich eine sehr körperliche Erinnerung daran, weil es letztendlich eine öffentlich Blossstellung ist», so die Schauspielerin weiter. Die zweifache Mutter merkt an, dass es der Presse oftmals an Empathie fehle, wenn es um Prominente geht, die mit Essstörungen leben. Sie denke dabei an ihre Kollegin Mary–Kate Olsen (38), die öffentlich verspottet worden sei.