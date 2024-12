Keira Knightley glänzt im «Matrix»-inspirierten Agenten-Look

Fans von Keira Knightley (39) können sich auf eine neue Serie mit der britischen Schauspielerin freuen. Am Dienstagabend feierte die neue Netflix–Serie «Black Doves» in London Premiere. Darin spielt Knightley eine Spionin mit vielen Geheimnissen. Passend dazu war auch ihr Premierenlook gestaltet. Die Schauspielerin war auf dem roten Teppich komplett in Schwarz gekleidet, Elemente davon erinnerten an den ikonischen Look von Keanu Reeves (60) als Neo im Film–Klassiker «Matrix».