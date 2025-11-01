Keira Knightley verrät: So lernt sie trotz Legasthenie ihre Texte

Die Schauspielerin Keira Knightley (40) hat einen kreativen Trick für ihren Beruf verraten. Als sie sechs Jahre alt war, wurde bei ihr Legasthenie diagnostiziert. Dennoch schafft es die Britin, sich die vielen Texte für ihre Filme und Serien zu merken.
Sie hört sich Drehbücher an und malt dazu
«Ich bin Legasthenikerin, daher fällt es mir ziemlich schwer, Zeilen zu lernen», erzählte die Schauspielerin in der «Graham Norton Show» am Freitagabend. Dabei helfe ihr jedoch das Zeichnen und Malen. Während sie sich Aufnahmen ihrer Drehbücher anhöre, greife sie zum Stift, um sich die Texte einzuprägen. «Wenn ich ihnen zuhöre, zeichne ich die ganze Zeit. Ich glaube, sie müssen ziemlich detailliert sein, sonst prägen sich die Linien nicht in meinen Kopf ein. Normalerweise – und ich weiss nicht warum – zeichne ich Bilder von alten Männern mit Falten.»
Auch alle Bilder in ihrem neuen Kinderbuch «I Love You Just the Same» stammen von ihr selbst. «Es war das erste Mal, dass ich etwas anderes als alte Männer mit Falten darstellen musste. Ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, während ich die erste Staffel von ‹Black Doves› gedreht habe.»
Eine ihrer Töchter ist ebenfalls Legasthenikerin
Knightley erinnerte sich im vergangenen Jahr im Podcast «Ruthie's Table 4» an ihre Diagnose im Alter von sechs Jahren und verriet auch, dass eine ihrer beiden Töchter ebenfalls von der Lese– und Rechtschreibstörung betroffen ist: «Wir haben ein Kind mit Legasthenie. Ihr Gedächtnis ist absolut erstaunlich.» Knightleys Ehemann James Righton (42) fügte hinzu, dass ihre Tochter «das Buch praktisch auswendig lernt – es ist unglaublich».