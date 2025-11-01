Keira Knightley verrät: So lernt sie trotz Legasthenie ihre Texte

Sie hört sich Drehbücher an und malt dazu

«Ich bin Legasthenikerin, daher fällt es mir ziemlich schwer, Zeilen zu lernen», erzählte die Schauspielerin in der «Graham Norton Show» am Freitagabend. Dabei helfe ihr jedoch das Zeichnen und Malen. Während sie sich Aufnahmen ihrer Drehbücher anhöre, greife sie zum Stift, um sich die Texte einzuprägen. «Wenn ich ihnen zuhöre, zeichne ich die ganze Zeit. Ich glaube, sie müssen ziemlich detailliert sein, sonst prägen sich die Linien nicht in meinen Kopf ein. Normalerweise – und ich weiss nicht warum – zeichne ich Bilder von alten Männern mit Falten.»