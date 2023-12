Keith Richards: Der unsterbliche Rolling Stone wird 80 Jahre alt

In späteren Interviews verriet der Musiker, dass ihn diese frühe Kriegserfahrung für sein ganzes Leben geprägt hat. So zitiert ihn etwa die «Süddeutsche Zeitung» mit den Worten: «Es ist heute noch so – ein Knall oder eine Sirene können mich sehr erschrecken, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Wenn ich zum Beispiel im Hotel den Korridor entlanglaufe und jemand in seinem Zimmer einen Zweiter–Weltkrieg–Film schaut und ich höre durch die Tür die Sirenen, dann gehe ich immer noch in Deckung.»