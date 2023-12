Keith Richards wird 80: Herzliche Grüsse seiner Rolling-Stones-Kollegen

Die unsterbliche Rock–Legende Keith Richards feiert am heutigen 18. Dezember seinen 80. Geburtstag – und natürlich gratulieren ihm seine Bandkollegen von The Rolling Stones ganz herzlich zu seinem Ehrentag. Allen voran wünscht Frontmann Mick Jagger (80) seinem Wegbegleiter in einem herzlichen Gruss via Instagram alles Gute. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden Legenden mit standesgemässer, cooler Sonnenbrille schrieb Jagger: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Keith. In Liebe, Mick.»