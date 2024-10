Keith Urban: Das Fitness-Geheimnis von Nicole Kidmans Ehemann

«Ich liebe das Adrenalin einer Live–Show. Ich liebe es, dass ich auf der Bühne zwei Stunden lang ein solides Cardio–Training absolvieren kann», erzählt Urban der Zeitschrift. «Ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, um zwei Stunden Cardio zu machen.» Stattdessen wirbelt er also über die Bühne und verspricht, dass das Ganze ein fabelhaftes Ausdauertraining ist. Er sei danach in Topform.