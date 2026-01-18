Keith Urban: Lebt er schon mit einer neuen Freundin zusammen?

Countrystar Keith Urban (58) soll kurz nach seiner Scheidung von Schauspielerin Nicole Kidman (58) schon mit einer neuen Freundin zusammengezogen sein. Das berichtete die britische Zeitung «Daily Mail».
Halten die Töchter zur Mutter?
«Ich habe gehört, dass er jemanden Neues hat. Die Leute glauben sogar, sie würden zusammenleben», wird ein Insider zitiert. Angeblich soll es sich dabei um Countrysängerin Karley Scott Collins (26) handeln. Derweil arbeite Urban zudem in Nashville an einem neuen Album, in dem er womöglich das Eheaus mit Kidman verarbeitet. Dem Bericht zufolge könnte das Album nämlich «eine unangenehme Nacherzählung des Scheiterns ihrer Liebesgeschichte» sein.
Die neue Liaison soll bei den beiden Töchtern nicht gut ankommen. Wie es heisst, halten Faith Margaret (15) und Sunday Rose (17) zu ihrer Mutter, weshalb man sie seit der Trennung auch häufig gemeinsam mit Nicole Kidman sah. «Jedes Mal, wenn man sie sieht, haken sie sich unter oder halten Händchen. Es wirkt wie ‹wir gegen den Rest der Welt›», erklärte die Quelle.
Scheidung Anfang Januar finalisiert
Die Trennung des Paares, das im Juni 2006 in Sydney geheiratet hatte, wurde im September 2025 bekannt. Anfang Januar finalisierten sie die Scheidung und einigten sich laut der Gerichtsdokumente auf eine einvernehmliche Trennung. Urban erhielt das Recht, die beiden gemeinsamen Töchter jedes zweite Wochenende zu sehen, während die Schauspielerin die Kinder an den übrigen 306 Tagen des Jahres bei sich haben darf. Das Ex–Paar verzichtete auf Ehegatten– und Kindesunterhalt. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) hat Kidman noch die inzwischen erwachsenen Kinder Bella (33) und Connor (31).