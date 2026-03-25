Keith Urban nimmt nach Scheidung ungewöhnlichen neuen Job an

Quellen aus dem Umfeld des Sängers deuten laut «Page Six» an, dass Urban nach der Trennung von Kidman vor allem eine feste Routine sucht. Die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff helfe ihm dabei, beschäftigt zu bleiben und sich nach den privaten Turbulenzen auf seine Musik zu konzentrieren. Zudem wird spekuliert, dass diese Auftritte dazu dienen könnten, sein Einkommen stabil zu halten, während Urban sein Leben als Single in Nashville neu ordnet.