Keith Urban nimmt nach Scheidung ungewöhnlichen neuen Job an

Wenige Monate nach der offiziellen Scheidung von Nicole Kidman (58) hat Keith Urban (58) einen ungewöhnlichen Job an Land gezogen. Der Countrysänger, der normalerweise Stadien füllt, trat laut dem Klatschportal «Page Six» Anfang März auf einem Kreuzfahrtschiff auf.
Keith Urban spielt Konzerte vor 1.000 Menschen
Auf der «Top Shelf Country Cruise» in Richtung Bahamas gab Urban demnach Konzerte vor lediglich etwa 1.000 Passagieren – weit unter seiner üblichen Grössenordnung. Zuletzt stand Urban etwa beim «Country to Country»–Festival in Grossbritannien vor rund 25.000 Menschen auf der Bühne.
Quellen aus dem Umfeld des Sängers deuten laut «Page Six» an, dass Urban nach der Trennung von Kidman vor allem eine feste Routine sucht. Die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff helfe ihm dabei, beschäftigt zu bleiben und sich nach den privaten Turbulenzen auf seine Musik zu konzentrieren. Zudem wird spekuliert, dass diese Auftritte dazu dienen könnten, sein Einkommen stabil zu halten, während Urban sein Leben als Single in Nashville neu ordnet.
Scheidung nach 17 Jahren Ehe
Im September 2025 wurde bekannt, dass Nicole Kidman nach 17 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hat. Die gerichtliche Einigung im Januar 2026 regelte auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15). Berichten zufolge verbringen die Kinder den Grossteil des Jahres bei Nicole Kidman, während Keith Urban ein festgesetztes Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende wahrnimmt.
Finanziell scheint Keith Urban trotz der komplexen Aufteilung eines Millionenvermögens abgesichert zu sein. Da beide Stars im Rahmen der Scheidung monatliche Einkünfte von über 100.000 US–Dollar angaben, verzichteten sie gegenseitig auf Ehegatten– und Kindesunterhalt. Die kleineren Auftritte auf dem Kreuzfahrtschiff dienen daher wohl weniger dem finanziellen Überleben als vielmehr der beruflichen Routine und einer persönlichen Neufindung nach fast zwanzig Ehejahren.