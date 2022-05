Kekse in Corgi-Form und Co: Die Souvenirs zum Platinjubiläum der Queen

Die offiziellen Merchandise-Produkte zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) sind in den Verkauf gegangen. Auf der offiziellen Website der Royal Collection finden sich Souvenirs wie Sekt, Kekse, Porzellan und Socken - alles in einer speziellen Jubiläumsedition. Einige der Produkte, die alle in einer Auflage von je 2.022 Stück produziert wurden, waren jedoch schnell ausverkauft.