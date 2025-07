Kelly Clarkson äussert sich zu kurzfristiger Konzert-Absage

Tränen und Tequila zur verspäteten Premiere

«Es tut mir so leid, wenn einige von euch Tickets für die Shows am vergangenen Wochenende hatten», wandte sich die «American Idol»–Gewinnerin direkt zu Beginn ihrer Show an das Publikum. «Wir können manchmal nicht kontrollieren, was mit unserem Körper passiert, wenn wir krank werden», sagte sie laut «People».