Kelly Clarkson feiert 1.000 Folgen «The Kelly Clarkson Show»

Am Ende wurde die 42–Jährige mit einer Video–Montage überrascht, in der Clips ihrer Kinder, Tochter River (10) und Sohn Remington (8), zu sehen waren, die im Laufe der Jahre mehrmals in der Talkshow auftraten. «River und Remy, ich liebe euch so sehr. Ich bin so stolz auf euch beide», schwärmte Clarkson mit Tränen in den Augen.