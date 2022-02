Kelly Clarkson will ihren berühmten Nachnamen ablegen

Der Name sei passender zu ihrem neuen Ich, heisst es demnach in der Begründung. Der Star, der durch seinen Sieg in der ersten Staffel von American Idol weltberühmt wurde, hatte sich im vergangenen Jahr nach sieben Ehejahren von Blackstock scheiden lassen. «Jeder ist traurig und es ist auch okay traurig zu sein», erzählte die Sängerin kurz darauf in einem Interview. Gemeinsam hat das Ex-Paar zwei Kinder, River Rose (7) und Remington Alexander (5). Blackstock brachte zudem zwei weitere Kinder in die Ehe.