Kelly Clarksons Ex-Mann im Alter von 48 Jahren gestorben

«Mit grosser Trauer teilen wir die Nachricht vom Ableben von Brandon Blackstock mit», heisst es in einem Statement eines Vertreters der Angehörigen, das dem US–Magazin «People» vorliegt. «Brandon hat über drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft.» Er sei friedlich im Kreise seiner Familie entschlafen. Man danke für Gedanken und Gebete und bitte darum, die Privatsphäre der Familie während der schwierigen Zeit zu respektieren.