Kelly Osbourne nimmt mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Vater

Birmingham gedenkt seinem Sohn

In Birmingham werden derzeit die unzähligen Blumen, Botschaften und Tribute, die zu Ehren der Heavy–Metal–Ikone hinterlassen wurden, gesammelt und an die Familie weitergegeben. Tausende von Fans haben die Black Sabbath–Bank in der Broad Street in Ozzys Heimatstadt besucht, um Blumensträusse, Kränze, Poster, Luftballons, Kerzen und Karten niederzulegen.



Der Stadtrat erklärte, die Erinnerungsstücke würden «respektvoll» in Absprache mit den Verwandten des Rockstars gesammelt und dann «mit grösster Sorgfalt an einem sicheren Ort gelagert, um sicherzustellen, dass sie geschützt und mit Würde behandelt werden». In einer über den Stadtrat veröffentlichten Erklärung sagte die Osbourne–Familie: «Wir sind zutiefst bewegt von den herzlichen Tributen, die an der Black Sabbath–Bridge und am Black Sabbath–Wandgemälde in der Navigation Street in den letzten Tagen hinterlassen wurden. Diese Ausdrücke des Gedenkens spiegeln den tiefgreifenden Einfluss wider, den Ozzy auf die Stadt und ihre Menschen sowie auf Fans aus aller Welt hatte – BIRMINGHAM FOREVER!»