Kelly Osbourne und ihr Verlobter sollen sich getrennt haben

Kelly Osbourne (41) und ihr Verlobter Sid Wilson (49) sollen ihre Beziehung beendet haben. Die Verlobung sei still und leise aufgelöst worden, berichtet die «Daily Mail» unter Berufung auf Insider. Wenig später schreibt auch das US–Promiportal «Just Jared» von einer Bestätigung aus Insider–Kreisen.
Aus dem Umfeld des Paares heisst es laut «Daily Mail», die Trennung sei vor allem Kellys schwerer Trauerphase nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (1948–2025) geschuldet. «Kelly hat nach dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Die Trauerphase war unglaublich schwer und sie tut alles, was sie kann, um damit fertigzuwerden», so der Informant. Das Paar habe schon «seit einiger Zeit mit Herausforderungen in ihrer Beziehung zu kämpfen und die Dinge waren nicht so, wie sie schienen».
Zusammenhalten für den gemeinsamen Sohn
Für den gemeinsamen Sohn Sidney, der 2022 zur Welt kam, hätten die beiden zwar noch versucht, ihre Beziehung zu retten. Letztlich hätten sie aber aufgeben müssen, weil «eine Trennung der beste Weg nach vorne ist». Osbourne konzentriere sich jetzt «auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter». Obwohl sie viel durchgemacht habe, wolle die trockene Alkoholikerin besonders darauf Acht geben, nüchtern zu bleiben.
Kelly Osbourne und den Slipknot–DJ Sid Wilson verbindet eine fast 30 Jahre lange Geschichte. Kennengelernt hatten sie sich, als der Musiker einst mit dem von ihren Eltern gegründeten Musikfestival Ozzfest auf Tour ging. Ihre Liebe entdeckten die beiden erst viel später. Am Valentinstag 2022 machte Kelly ihre Beziehung öffentlich und schrieb auf Instagram: «Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind. Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter.» Noch im selben Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Die Familie lebte zuletzt auf einer Farm in Iowa.
Wilson hatte Osbourne erst im Juli 2025 einen Heiratsantrag gemacht – und zwar vor ihrer ganzen Familie hinter der Bühne beim letzten Konzert von Ozzy Osbourne mit Black Sabbath in Birmingham. Ein paar Wochen danach starb die legendäre Rock–Ikone am 25. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt.
Trauer um Ozzy Osbourne
Seit dem Tod ihres Vaters steht Kelly Osbourne immer wieder im Mittelpunkt öffentlicher Sorge, vor allem wegen ihrer extremen Gewichtsabnahme. Auf Instagram bestätigte sie Anfang März, dass sie derzeit «eine der schwersten Phasen meines Lebens» durchmache. Dabei fühle sie sich «entmenschlicht» und alleingelassen, so Osbourne: «Es ist eine besondere Art von Grausamkeit, jemanden zu verletzen, der ohnehin schon etwas zutiefst Schmerzhaftes durchmacht. Wenn man mich tritt, während ich am Boden liege, meinen Schmerz anzweifelt, meine Kämpfe zum Klatsch macht und mich im Stich lässt, wenn ich Liebe und Unterstützung am meisten brauche.»