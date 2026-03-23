Kelly Osbourne und ihr Verlobter sollen sich getrennt haben

Trauer um Ozzy Osbourne

Seit dem Tod ihres Vaters steht Kelly Osbourne immer wieder im Mittelpunkt öffentlicher Sorge, vor allem wegen ihrer extremen Gewichtsabnahme. Auf Instagram bestätigte sie Anfang März, dass sie derzeit «eine der schwersten Phasen meines Lebens» durchmache. Dabei fühle sie sich «entmenschlicht» und alleingelassen, so Osbourne: «Es ist eine besondere Art von Grausamkeit, jemanden zu verletzen, der ohnehin schon etwas zutiefst Schmerzhaftes durchmacht. Wenn man mich tritt, während ich am Boden liege, meinen Schmerz anzweifelt, meine Kämpfe zum Klatsch macht und mich im Stich lässt, wenn ich Liebe und Unterstützung am meisten brauche.»