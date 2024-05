Kelly Rowland erklärt ihren Cannes-Ausraster: «Ich habe Grenzen»

«Ich blieb standhaft»

Auf der amfAR–Gala in Cannes, die am Donnerstag (23. Mai) im Rahmen des Filmfestivals stattfand, sagte Kelly Rowland nun «AP Entertainment» über den Vorfall: «Die Frau weiss, was passiert ist. Ich weiss, was passiert ist.» Weiter erklärte die 43–Jährige: «Ich habe eine Grenze, und ich stehe zu diesen Grenzen, und das war's.»