Kelly Rowland: Nervöse Rückkehr auf den roten Teppich

Für ihren Red–Carpet–Auftritt am vergangenen Dienstag (21. Mai) bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Cannes hatte sich die ehemalige Destiny's–Child–Sängerin und Schauspielerin Kelly Rowland (43) extra in ein glamouröses rotes Abendkleid gehüllt und auffälligen Diamantschmuck angelegt. Doch auf dem Weg zur Premiere des Films «Marcello Mio» produzierte ein Zwischenfall mit einer Security–Frau eher unglamouröse Bilder. Beim Erklimmen der Treppe zum Palais des Festivals et des Congrès wurde sie offenbar von der Festivalmitarbeiterin ein wenig unsanft von der Menge abgedrängt, was prompt zu einem Ausraster der Künstlerin führte.