Kelvin Jones hat bei «Sing meinen Song» lebenslange Freunde gefunden

Kelvin Jones (27) ist in diesem Jahr Teilnehmer der Show «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert». Seine Folge ist am 17. Mai (20:15 Uhr, VOX) zu sehen. Im Zuge seiner Reise nach Südafrika hat Kelvin Jones auch seine Heimat Simbabwe besucht. Im Interview mit spot on news beschreibt er die emotionalen Momente, und wie es war, nach vielen Jahren seine Familie wiederzusehen. In Afrika habe er gemerkt, dass das Land sein «Zuhause» sei: «Ich konnte die Energie tanken, die mir gefehlt hat», erzählt der Sänger. Ausserdem spricht er über sein neues Album «This Too Shall Last», das kürzlich erschienen ist.