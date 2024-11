Kelvin Jones wird seinen 30. Geburtstag «definitiv geniessen»

Kelvin Jones (29) veröffentlicht am 22. November sein drittes Studioalbum. «The Rude Awakening of Mr Big Juice.» mit 14 Songs zeichnet den Werdegang von Tinashe Mupani, so sein bürgerlicher Name, nach. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Sänger, Produzent und Multiinstrumentalist, wer sich hinter «Big Juice» verbirgt, wie Simbabwe, London und Berlin sein Leben beeinflusst haben und warum er gerne in der Natur ist. Zudem blickt er im Gespräch auf seinen 30. Geburtstag im Februar 2025 und auf eine besondere Premiere bei der anstehenden Tour.