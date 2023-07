Kendall Jenner fühlt sich heute viel selbstbewusster

Eine neue Herausforderung, der sie sich aber gewachsen fühlt. Denn heute sei sie so viel selbstbewusster als früher, was sie aber auch «all den starken Frauen in meinem Leben» zu verdanken habe. Heute für ihr eigenes Image verantwortlich zu sein, betrachtet sie als «Segen»: «Ich hatte so viel Spass, vor allem in den letzten zwei Jahren, seit ich eine eigene Marke auf den Markt gebracht habe», so Jenner rückblickend. Sie wachse als Frau dadurch mehr und mehr. «Ich habe Selbstbewusstsein genug, meinen Wert zu kennen.» Aber sie arbeite auch hart dafür, um das zu bekommen, «was ich verdiene».