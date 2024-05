Kendall Jenner und Bad Bunny: Wagen die beiden einen zweiten Versuch?

Nun bestätigt ein Insider gegenüber «People», dass der «Keeping Up with the Kardashians»–Star und der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, die Liebespause beendet haben sollen: «Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen, während sie es herausfinden.»