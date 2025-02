Kendrick Lamar bringt die Schlaghose zurück

Der Griff zur Schlaghose ist sicher nicht die mutigste Entscheidung, die Lamar an diesem Abend getroffen hat. Seine Show war durchtränkt von politischen Anspielungen, seinem andauernden Diss mit Drake (38) und zahllosen Hinweisen auf die Schwarze Kultur. Gerade deshalb ist der Kontrast zur ungewöhnlichen Hosenform so interessant, oder wie es ein Twitter–User beschrieb: «Ich kann nicht glauben, dass Kendrick all das in den extremsten Hannah–Montana–Bootcut–Jeans gemacht hat, die ich seit Jahren gesehen habe.»