Kendrick Lamar überrascht mit neuem Album «GNX»

Damit haben wohl auch eingefleischte Fans nicht gerechnet: US–Rapper Kendrick Lamar (37) hat am Freitag aus dem Nichts ein neues Album veröffentlicht. Nur rund 30 Minuten vor dem offiziellen Release kündigte er die Platte mit einem einminütigen Trailer an. «GNX» ist sein sechstes Studioalbum und das erste seit 2022. Es kommt wenige Monate vor Kendrick Lamars mit Spannung erwarteter Performance in der Super–Bowl–Halbzeitpause im Februar 2025 und knüpft zudem an ein turbulentes, aber musikalisch extrem erfolgreiches Jahr für den Rapper an.