Kennedy Center Honors: Tom Cruise soll Donald Trump Korb gegeben haben

Seit 1978 ehrt das John F. Kennedy Center for the Performing Arts jährlich fünf Künstler aus Film, Fernsehen und Musik für ihr Lebenswerk. Unter den diesjährigen Preisträgern des Kennedy–Preises sollte laut der «Washington Post» auch Tom Cruise (63) sein. Doch der Hollywoodstar soll abgesagt haben. Als offizieller Grund wurden Terminprobleme genannt. Dies sollen Insider aus dem Kennedy Center der «Washington Post» gesagt haben.