Kennedy Center: JFK-Enkel lehnt Ehrung für Melania Trump ab

Jack Schlossberg (32), einziger Enkelsohn des ermordeten US–Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963), äussert sich auf Instagram regelmässig zu politischen Themen – meist ironisch, gelegentlich aber auch ernst. Am Mittwoch reagierte der Sohn von Caroline Kennedy (67) nun auf Pläne der US–Republikaner, das Opernhaus des renommierten John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. nach First Lady Melania Trump (55) zu benennen.