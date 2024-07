Kennedy-Enkel Jack Schlossberg wird «Vogue»-Politikkorrespondent

Jack Schlossberg hat drei Ivy–League–Abschlüsse

Und das nicht ohne Grund: Schlossberg wurde nicht nur in eine der bekanntesten politischen Familien der Vereinigten Staaten hineingeboren, der 31–Jährige hat auch einen Bachelor–Abschluss der Yale University in Geschichte und studierte Jura und Wirtschaft an der Harvard University. Während des Studiums arbeitete er unter anderem für das Bureau of Oceans and International Environmental Scientific Affairs des US–Aussenministeriums. Seine Mutter Caroline ist US–Botschafterin in Australien.