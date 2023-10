«Kennt jeder»: Neue Kommissarin ist mit «Rosenheim-Cops» aufgewachsen

Wie wurden Sie vom Team aufgenommen?

Weingartner: Ich wurde mit ausgebreiteten Armen aufgenommen, zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Ich hatte natürlich gehofft, dass es gut passen würde, aber wenn es dann wirklich so ist, ist das schon ein wunderbares Gefühl. So in etwa zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.