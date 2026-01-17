Kenny Morris: Ex-Drummer von Siouxsie and the Banshees ist tot

Musiker und Musikjournalist John Robb, ein Freund des Verstorbenen, würdigte Morris mit bewegenden Worten. «Kenny war ein Freund von uns, und es war immer eine Freude, ihn zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen, wenn wir Cork besuchten», schrieb er. Morris sei «liebenswürdig, wortgewandt, künstlerisch und faszinierend» gewesen. Seine «wunderbare Exzentrik» habe ihn unverwechselbar gemacht. Stets habe er den kunstvollen Konfrontationsgeist der Punk–Ära der 70er Jahre verkörpert, «deren zentraler Teil er war», wie Robb betonte.