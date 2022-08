«Kennzeichen D»-Moderator Joachim Jauer ist tot

Joachim Jauer war als DDR-Korrespondent bekannt

Ein Fernsehauftritt bleibt besonders im Gedächtnis: Am 2. Mai 1989 berichtete Joachim Jauer als einziger westdeutscher Korrespondent über den Abbau der Grenzanlagen durch ungarische Grenztruppen. An dem Tag richtete er folgende Worte an das TV-Publikum: «Heute endet hier an dieser Stelle die vierzigjährige Teilung Europas in Ost und West. Dies wird unabsehbare Folgen haben - für Europa, für die Deutschen in der Bundesrepublik und insbesondere in der DDR.»