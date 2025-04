«Kevin - Allein in New York»-Regisseur: Trumps Cameo ist ein «Fluch»

Trump wiederum hat 2023 angegeben, dass Columbus ihn «angefleht» habe, im Film aufzutauchen. Auf «Truth Social» schrieb er weiterhin, dass er zum damaligen Zeitpunkt beschäftigt war und nicht im Film zu sehen sein wollte. «Aber sie waren ‹hartnäckig› und ich willigte ein. Der Auftritt kam super an und der Film war ein Riesenerfolg.» Die Leute riefen ihn an, wann immer der Film ausgestrahlt wird, so Trump. «Nun, 30 Jahre später, schreibt Columbus, ich habe ihn gezwungen, mir eine Rolle zu geben. Das entspricht nicht der Wahrheit. Mein Auftritt hat zum Erfolg beigetragen», so Trump auf der Social–Media–Plattform. Er nannte Columbus einen «weiteren Typen aus Hollywood, der mich für Schlagzeilen nutzt».